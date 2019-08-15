Son Dakika Haberleri: Kumaş boyama atölyesinde yangın
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Kumaş boyama atölyesinde yangın

42 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 36012 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında bulunan kumaş boyama atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi, ancak çift taraflı parklar nedeniyle itfaiye aracı sokağa giremedi.
Daha sonra itfaiyecilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Apartmanda oturan ve dumandan etkilenen Dilek Tekinşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangın sonrası apartmanı duman kapladığını bunun üzerine komşularını da uyararak evleri boşalttıklarını söyledi.
İdil Arslan da dumanlardan nefes alamadığını, yengesi Dilek Tekinşen sayesinde kurtulduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:10 Kaynak: AA
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