Son Dakika Haberleri: Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu

23 dakika önce

Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi Yangından korkan çocuklar gözyaşlarına hakime olamadıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı.

Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu
Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi
Yangından korkan çocuklar gözyaşlarına hakime olamadı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Yangına müdahaleye gelen itfaiye araçları ise hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bir binadaki kumaş boyama atölyesinin balkon bölümünde bulunan atıl vaziyetteki kumaşlar, iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yanmaya başladı. Dumanı gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmandan dışarı çıktı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri ise karşılıklı parklar nedeniyle daralan sokağa araçlarıyla giremedi. İtfaiye ekipleri binaya yaya olarak girerek, atölyedeki yangını söndürdü.
Yangında atölyenin üst katında oturduklarını söyleyen Dilek Tekinşen isimli bir kadın dumanı görür görmez diğer komşularıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Tekinşen, "Bir koku geldi ve araştırdım aşağıya baktım kumaşların tutuştuğunu gördüm. Biz dumandan nefes alamaz olduk ve kendimizi komşumuzla birlikte aşağı attık" dedi.
Çok korktuğunu söyleyen İdil Aslan isimli bir çocuk ise, "Dumanın kalorifer veya televizyondan geliyor zannettik. Sonra dumanlar bizim eve kadar çıktı ve kıyafetlerimizi alıp aşağı indik. İtfaiyeyi aradık ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.
Atölye yetkilisi Serkan Toka ise, "Yukarıdan sigara izmariti atmışlar ve yavaş yavaş yanarak yangına neden olmuş. Sağ olsun itfaiye ekipleri ile yanan kumaşları söndürdük" diye konuştu.
Kahramanmaraş, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor
HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:24:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]