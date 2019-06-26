Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu
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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
BURSA'nın Yıldırım
ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 25 personel yangına müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, depoda hasar oluştu. Öte yandan deponun önünde bulunan bir kamyonet de küle dönerken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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