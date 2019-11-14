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Kumaş fabrikasında yangın

6 saat önce

Kumaş fabrikasında yangın Osmaniye'de fabrikanın pamuk deposu bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri ve arazözler müdahale ettiOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kumaş fabrikasında yangın çıktı.

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Kumaş fabrikasında yangın

Osmaniye'de fabrikanın pamuk deposu bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri ve arazözler müdahale etti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren JNR adlı kumaş fabrikasının pamuk deposu bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine itfaiyenin yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerde yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye, Kadirli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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