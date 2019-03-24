Son Dakika Haberleri: Kumaş Üzerine İşlenen Kur'an-ı Kerim Bursa'da Sergileniyor

Kumaş Üzerine İşlenen Kur'an-ı Kerim Bursa'da Sergileniyor

1 saat önce

Suriyeli hattat Muhammed Maher Hadri'nin, hat sanatıyla kumaş üzerine işlediği ve toplam 12 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim'i Bursa'da sergiledi.

Kumaş Üzerine İşlenen Kur'an-ı Kerim Bursa'da Sergileniyor, System.String[]
Suriyeli hattat Muhammed Maher Hadri'nin, hat sanatıyla kumaş üzerine işlediği ve toplam 12 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim'i Bursa'da sergiledi.

Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezi'nde sergilenen Kur'an-ı Kerim sergisini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İçişleri eski Bakanı, Bursa Milletvekili Efkan Ala da gezdi.

Eserini 12 yılda tamamlayan Hadri, ziyaretinin anısına Aktaş'a içinde Kur'an-ı Kerim bulunan ahşaptan Kabe maketi hediye etti.

Aktaş, Hadri'ye teşekkür ederek, kumaş üzerine nakşedilen Kur'an-ı Kerim'in el emeği göz nuru olduğunu söyledi.

Bir ay boyunca açık kalacak sergide, Hadri'nin kumaş üzerine yazılan hat yazılarının yanı sıra birçok sanat eseri ve Kabe'nin minyatürü yer alıyor.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce Bursa'ya yerleşen Hadri, eserini daha önce Suriye, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da, Türkiye'de ise İstanbul, Gaziantep ile Trabzon'da sergilemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Alinur Aktaş, Bursa, Kültür Sanat
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