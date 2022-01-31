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Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

31.01.2022 09:11

Son dakika 3. sayfa haberi: Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı Ameliyatla ayağına platin takıldı Kaza anı güvenlik kamerası ile görüntülendi Zeytinburnu'nda nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Orhan Kaplan, kumaş yükledikten sonra aracına binmeye çalıştığı esnada otomobil...

Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Ameliyatla ayağına platin takıldı

Kaza anı güvenlik kamerası ile görüntülendi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Orhan Kaplan, kumaş yükledikten sonra aracına binmeye çalıştığı esnada otomobil çarpması sonucu yere düştü. Yere düştükten sonrasını hatırlamayan Kaplan'ın ameliyat sonrası ayağına platin takılırken, yaşadığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak 2022 günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Toraman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinden aracına kumaş yükleyen Orhan Kaplan, yükleme yaptıktan sonra aracın kapılarını kapatarak aracın ön kısmına doğru yöneldi. O esnada cadde üzerinden geçen ve sürücüsünün fark etmediği otomobil Kaplan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düştü

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Orhan Kaplan daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Kaplan ameliyata alındı. Tedavisi devam eden Kaplan'ın ayağına platin takıldı.

"Ayağıma platin takıldı"

Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Orhan Kaplan, "Ben Zeytinburnu'nda nakliyecilik yapıyorum. Olay gününde arabama kumaş yüklüyordum. Arabama kumaşı yükledikten sonra arabamın kapısını kapatmamın ardından aracın şoför koltuğuna giderken ayağımı attığımda aracın bana çarptığını hissettim. Ondan sonra bayılmışım, pek bir şeyler hatırlayamıyorum. Kaza sonrasında hayal meyal hatırladığım, kaza yerinden beni alıp ambulansla hastaneye götürdüklerini hatırlıyorum. Hastanede ki tetkikler de ayaklarımın her ikisinde de ayak kemiklerinin kırık olduğunu ve ayağımdaki kemiklerin parçalandığını ayağıma platin takılacağını söylediler. Birkaç gün sonra ameliyata aldılar. Ameliyat 7-8 saat sürdü ve 38 santim uzunluğunda bir platin takıldı. Ayağımın 5 ayrı yerine vida takıldı" dedi.

"Benimle sadece telefonda görüştü, geleceğim dedi ama gelmedi"

Kendisine çarpan otomobil sürücüsü ile sadece telefonda konuştuğunu, geleceğim demesine rağmen gelmediğini belirten Kaplan, "Doktorun söylediğine göre süre 5 ila 6 ayda kemikler anca kaynayacağını söyledi. Doktor 3-4 ayda anca kendimi toparlayacağımı söyledi. Bana çarpan kişi birkaç kere benimle telefonda görüştü. Geleceğim dedi, ondan sonra gelmedi. Gelirim dedi ama pek geleceğini tahmin etmiyorum" şeklinde konuştu.

Yaşanan kaza anı kameraya yansıdı

Zeytinburnu'nda yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın arkadaşlarıyla birlikte araca kumaşları yüklediği ve sonrasında kapıları kapattıktan sonra ise otomobilin çarptığı görülüyor.

(SB- MB- Sİ-

Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

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Orhan Kaplan, Zeytinburnu, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kumaş yüklediği esnada otomobil çarptı, kaza anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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