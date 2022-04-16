Kumaş yüklü kamyon, otomobili ezdi: Sıkışan sürücü zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Kumaş yüklü kamyon, otomobili ezdi: Sıkışan sürücü zor anlar yaşadı

16.04.2022 17:05

Sultangazi'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon, refüjden geçerek otomobile çarptı. Otomobilin içinde bulunan sürücü sıkıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hurdaya dönen araçtan çıkarttığı yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kaza TEM Otoyolu çıkışı Lütfü Aykaç Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Faruk Varol'un kullandığı 23 TC 420 plakalı kamyonun freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjden geçerek karşı yola geçen kumaş yüklü kamyon, otomobili ezdi. Otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu.

Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

"FRENİ TUTMADI O ŞEKİLDE OLDU"

Kamyon şoförü Faruk Varol, "Kumaş yüklü kamyonla hareket halindeydim. Fren tutmadı." dedi Kazadan son anda kurtulan Gökhan Çelik, "Soldan bir kamyon geliyordu. Ben gaza bastım. Bana sürterek vurdu ama arkadaki arabanın üstüne düştü. Kıl payı kurtuldu. Gaza basarak kurtarmaya çalıştım." dedi. Görgü tanığı Engin Özkaya, "Freni patlamış arabanın üstüne devrildi. Arabanın içinde bir kişi vardı çıkardılar. Karşı yoldan freni patlamış, kaldırımı geçerek aracın üstüne devrildi." ifadesini kullandı. Kaza nedeniyle Lütfü Aykaç Bulvarı'nda yoğun trafik oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
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TEM Otoyolu, Tragger, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kumaş yüklü kamyon, otomobili ezdi: Sıkışan sürücü zor anlar yaşadı - Son Dakika
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