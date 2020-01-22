'Kumaşa Can Veren Eller' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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'Kumaşa Can Veren Eller' Sergisi Açıldı

12 dakika önce

'Kumaşa Can Veren Eller' adlı hazır giyim sergisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda açıldı.

'Kumaşa Can Veren Eller' Sergisi Açıldı, System.String[]

Açılışı yapılan sergide, giyim, çanta, el işleri gibi birçok el emeği ürün görücüye çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi MASMEK Giyim Kursu Kursiyerleri 'Kumaşa Can Veren Eller' adlı hazır giyim sergisini açtı. Sergi açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Fırat Özcan, kurs hocaları ve kursiyerler katıldı. Kurdele kesiminin ardından Daire Başkanı Özcan, yapılan bütün çalışmaları tek tek inceleyerek kursiyerlerden el emeği ürünler hakkında bilgiler aldı ve tebriklerini iletti.2 dönemdir giyim ve kanaviçe kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eğitim boyunca ortaya çıkardığı el emeği ürünlerden oluşan sergi, 22-25 Ocak tarihleri arasında Fatih Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:46 Kaynak: Bültenler
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