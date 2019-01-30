Kumaştan Hayaller'lere Kocaeli Valiliğinden Destek

DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle Kumaştan Hayaller sosyal sorumluluk projesi için Kocaeli Valiliği ile protokol imzalandı.

DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle Kumaştan Hayaller sosyal sorumluluk projesi için Kocaeli Valiliği ile protokol imzalandı. Proje kapsamında üretim fazlası kumaşlar, meslek lisesi öğrencileri tarafından ürün haline getirilecek ve KAÇUV yararına markanın mağazalarında satışa sunulacak.



Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda oluşturulan sosyal sorumluluk projesi olan 'Kumaştan Hayaller' kapsamında Kocaeli Valiliği ile bir protokol imzalandı.



Kumaştan Hayaller projesi için düzenlenen imza törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, DeFacto Finans ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol, DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, DeFacto Sosyal İşler Yöneticisi Mehmet Koyun, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Kurucusu Selçuk Öncer, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Arzu Hoplamaz ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Proje Koordinatörü Halil Mete Yapıcı katıldı.



Ürünler Defacto mağazalarında satılacak



Markanın fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol kapsamında belirlenen İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışı yapılacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek. Protokol kapsamında ayrıca bu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin de kılık kıyafet ihtiyaçları marka tarafından karşılanacak.



"Atıl kumaşlar çocuklarımıza umut oluyor"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto Finans ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol, "Ülkemizin ekonomik ve beşeri olarak kalkınması için her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Projenin ilk etabında İstanbul'daki bazı ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle protokoller imzaladık. Bu doğrultuda ÖzdilekPark İstanbul AVM'deki mağazamızda ürün satışlarımız devam ediyor. Bu yöndeki ikinci adımı Kocaeli'nde attık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına kıymetli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Fabrikalarımızdaki atıl kumaşlar gençlerimizin desteğiyle tedavisi süren çocuklarımıza umut oluyor. Gençlerimizin sayesinde Kocaeli'nde attığımız bu umut tohumunun en kısa sürede yeşererek ülkemizin dört bir yanını saracağına inanıyorum. Kumaştan Hayaller projesini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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