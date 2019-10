Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, 11 çocuk babası Bünyamin Solmaz(50), kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz (52) ile kızı Keziban Kaya'yı(32) vurarak öldürdü. Saldırıdan sonra kaçan Solmaz, oğlunun evinin yakınındaki mezarlıkta yakalandı. Saime Solmaz'ın kardeşi Mahmut Demir , "Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi" dedi.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Patnos ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Değirmendüzü Köyü'nde meydana geldi. Bünyamin Solmaz yaklaşık 4 ay önce adı öğrenilemeyen bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Kadını, kuma olarak getirmek istedi. Eşi Saime Solmaz ve 11 çocuğu, bu duruma karşı çıktı. Bünyamin Solmaz da, köy imam ve aile büyüklerini araya sokarak, ailesiyle barışmak istedi. Ancak eşi ve çocukları her seferinde, ilişkisini bitirmesini istedi.Bünyamin Solmaz, dün akşam beraberine sevgilisini de alıp, ailesinin yaşadığı Değirmendüzü Köyü'ndeki eve geldi. İçeri girdiği anda da yanında getirdiği tabancayı eşi Saime Solmaz (52) ile evli ve 5 çocuk annesi kızı Keziban Kaya'ya (32) ateşledi. Anne kız, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Solmaz, jandarma tarafından saklandığı ilçe mezarlığında yakalandı.Olay yeri incelemesinden sonra Patnos Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan anne ve kızının cansız bedenleri, bugün saat 09.00'da Erzurum Adli Tıp Kurumu 'na getirildi.Görevliler ile birlikte ablası Saime Solmaz ve yeğeninin cenazelerini taşıyan Mahmut Demir şunları söyledi:"Ablamın 11 çocuğu var. Kocası üzerine kuma getiriyor. Eşi ve çocukları bunu kabul etmiyor. Bunlar birkaç kez mal varlığı yüzünden anlaşamadılar. İlçede akaryakıt istasyonu ile beton santrali olan eniştem, sevgilisiyle mal varlığının tamamına konmak istiyordu. Eşi ve çocukları da herkes payını alıp, ayrılsın diyorlardı. Ama eniştem kabul etmiyordu. Cinayet günü, eniştem oğulları ile ilçe merkezinde arabulucular eşliğinde konuşmuş. Barıştırmak istemişler ancak barışmamışlar, hatta tartışıp ayrılmışlar. Eniştem köye gelip yeğenine ait dükkanda saklanıyor. Uygun zamanı bulunca da eve giriyor, ablam ile yeğenimi öldürüyor. Diğer bir yeğenim mutfak camından kaçıyor. Yeni getirdiği eşi de dışarıda onu bekliyor. Evden kaçmak isteyen yeğenimi kolundan tutarak engellemek istiyor ancak gücü yetmiyor. Eniştem oğlunun evinin yakınlarındaki mezarlıkta saklanırken yakalanıyor. Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi."