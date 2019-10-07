Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
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Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİAğrı'nın Patnos ilçesinde kuma kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'yı öldüren Bünyamin Solmaz, akşam saatlerinde adliyeye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:34 Kaynak: DHA
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)
ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuma kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'yı öldüren Bünyamin Solmaz, akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Akrep olarak bilinen zırhlı jandarma araçlarının eşlik ettiği minibüsten indirilen Bünyamin Solmaz, çelik yelek ve kafasında miğferle adliye binasına alındı. Karısı ve kızını öldüren Solmaz, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
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