Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)

ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi Saime Solmaz (50) ve kızı Keziban Kaya'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Bünyamin Solmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde, akrep olarak bilinen zırhlı jandarma araçlarının yanında minibüsle adliyeye getirildi. Minibüsten indirilen Bünyamin Solmaz, çelik yelek ve başında miğferle adliye binasına girdi. Solmaz, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, kara yoluyla Patnos ilçesine getirildi. Saime Solmaz Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.

