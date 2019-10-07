Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
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Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (3)ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİErzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri karayoluyla Patnos ilçesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:09 Kaynak: DHA
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (3)
ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİ
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri karayoluyla Patnos ilçesine götürüldü. Kocası tarafından öldürülen Saime Solmaz Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.
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