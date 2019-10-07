Son Dakika Haberleri: Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
Son Dakika Güncel Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü

38 dakika önce

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (3)ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİErzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri karayoluyla Patnos ilçesine götürüldü.

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (3)

ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri karayoluyla Patnos ilçesine götürüldü. Kocası tarafından öldürülen Saime Solmaz Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü

Adli Tıp Kurumu, Solmaz, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu
21 sene sonra ilk kez gördü, ortaya çıkan görüntüler duygusal anlar yaşattı Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:47:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]