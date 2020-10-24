"Kumbara", 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi - Son Dakika

"Kumbara", 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi

24.10.2020 18:03

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımların izleyiciye sunulacağı festivalin ikinci gününde yönetmen Ferit Karol'un ilk uzun metraj filmi "Kumbara"nın gösterimi, film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Beyoğlu Sineması'nda yapılan gösterimin yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat, oyuncular Murat Kılıç, Onur Gökçek ve Gülçin Kültür Şahin, görüntü yönetmeni Barış Aygen ile sanat yönetmeni Ceyda Yüceer, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Karol, filmde geçen konuyu kendi hayatından esinlenerek yazdığını belirterek, "Tıpkı filmdeki gibi orta sınıf bir aileye mensubum. O sebeple filmin gerçekçilik yönünün kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Neredeyse 8 senedir bu proje üzerinde çalışıyoruz ve ekipteki neredeyse herkes devamlı görüştüğüm yakın arkadaşlarım olduğu için ilk film olmasına rağmen daha rahat hareket ettim." diye konuştu.

Filmin gelişim aşamalarını anlatan yapımcı Nefes Polat ise Ferit Karol'la çalıştıktan sonra fikir üzerine birlikte düşünmeye başladıklarını ifade ederek, "Bir yönetmen olarak kendi babaannesinin ölümü üzerine düşünebilmesi bana çok cesurca geldi. Bu yüzden projeyi ilk duyduğumda etkilendiğimi söyleyebilirim." dedi.

Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sineması'nda "Hayal Bandosu", "Mavzer", "Ölü Ekmeği" ve "Sadece Farklı" filmleri, Kadıköy Sineması'nda ise "Kız Kardeş", "Nasipse Adayız", "Kodokushi" ve "Salinger Yılım" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

Film Festivali, Sinema, Turizm, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kumbara', 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum         
17:43
Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü         
17:29
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi         
17:19
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü         
16:33
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı         
14:52
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında yaralanan 13 yaşındaki Rus vatandaşı hayatını kaybetti Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında yaralanan 13 yaşındaki Rus vatandaşı hayatını kaybetti         
12:29
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 18:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kumbara", 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei