Son Dakika Haberleri: Kumbara Çalan Hırsızlar Tutuklandı

Kumbara Çalan Hırsızlar Tutuklandı

29 dakika önce

Girdikleri evlerden içinde para bulunan kumbaraları da çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kumbara Çalan Hırsızlar Tutuklandı, System.String[]
Girdikleri evlerden içinde para bulunan kumbaraları da çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Şubat'ta Zümrütevler Mahallesi Çağlayanlar Sokak'ta ikamet eden S.Y'nin evine giren hırsızlar, içerisinde bin 500 lira ile 600 lira olan 2 kumbarayı, içinde Eylül yazılı bileklik, televizyon ve tablet çalarak kaçtı.

26 Şubat'ta ise Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'ta ikamet eden H.Ü'nün evine giren şüpheliler, aldıkları kontak anahtarıyla otomobil, 3 cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar çaldı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, iki hırsızlık olayını da aynı kişilerin yaptığını ve şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, 5 Nisan'da şüpheliler Özgür Y. (21) Şenol E. (21) ve yaşı küçük H.Y'yi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Y. ve Şenol E. tutuklandı, H.Y. serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:24 Kaynak: AA
Eylül, Güncel
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