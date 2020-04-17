Kumbaradaki parayı kampanyaya bağışlayan Tuğra'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

MANİSA'da yaşayan Tuğra Toprak Hoşgör (10), kumbarasındaki 265 lirayı bekçiler aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Eve parayı almak için gelen bekçiler ise doğum günü olan Tuğra'ya pasta ile sürpriz yaptı.

Salihli ilçesinde oturan Kübra- Ferdal Hoşgör çiftinin oğulları, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğra Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan bekçilerle iletişime geçen Tuğra, kumbarasında biriktirdiği 265 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Tuğra, bunun üzerine eve gelen bekçiler Çetin Işık, Yunus Eraslan ve Hakan Yılmaz'a, doğum gününde bağış yaptığını söyledi. Parayı teslim alıp, kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu eve götüren bekçiler, bu kez küçük çocuğa ellerindeki pastayla doğum günü sürprizi yaptı. Pastayı görünce şaşıran ve çok mutlu olan Tuğra Toprak Hoşgör ve ailesi, bekçilere teşekkür etti.