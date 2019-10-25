Son Dakika Haberleri: "Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi
Son Dakika Güncel 'Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun' projesi

"Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi

10 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan "Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan "Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi başlatıldı.

Okul Müdürü Cafer Akın ile Seydişehir Müftüsü Adem Bebek arasında imzalanan protokolle, öğrencilere tasarruf bilinci sağlamak amacıyla eğitim verilmesi hedefleniyor.

Seydişehir Müftülüğü aracılığıyla, öğrencilerin kumbaralarda biriktirdikleri paralarla Kırım'daki müslümanlara Kur'an-ı Kerim hediye edilecek.

Seydişehir, Konya, Kırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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