"Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi
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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan "Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan "Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi başlatıldı.
Okul Müdürü Cafer Akın ile Seydişehir Müftüsü Adem Bebek arasında imzalanan protokolle, öğrencilere tasarruf bilinci sağlamak amacıyla eğitim verilmesi hedefleniyor.
Seydişehir Müftülüğü aracılığıyla, öğrencilerin kumbaralarda biriktirdikleri paralarla Kırım'daki müslümanlara Kur'an-ı Kerim hediye edilecek.
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