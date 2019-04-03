Kumbaramdan Çıkan Parayla Dövme Yaptırdım!

Bu sene yaptığım KUMBARAMI AÇTIM videosunda size kumbaradan çıkan parayla dövme yaptıracağımı söylemiştim. Ne yaptıracağıma karar verdikten sonra dövmemi yaptırdım ve bu günü sizin için vlogladım. Vlog videolarımı seviyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum.

Bu sene yaptığım KUMBARAMI AÇTIM videosunda size kumbaradan çıkan parayla dövme yaptıracağımı söylemiştim. Ne yaptıracağıma karar verdikten sonra dövmemi yaptırdım ve bu günü sizin için vlogladım. Vlog videolarımı seviyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum.

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