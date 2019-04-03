Son Dakika Haberleri: Kumbaramdan Çıkan Parayla Dövme Yaptırdım!

Kumbaramdan Çıkan Parayla Dövme Yaptırdım!

1 saat önce

Bu sene yaptığım KUMBARAMI AÇTIM videosunda size kumbaradan çıkan parayla dövme yaptıracağımı söylemiştim. Ne yaptıracağıma karar verdikten sonra dövmemi yaptırdım ve bu günü sizin için vlogladım. Vlog videolarımı seviyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum.

Bu sene yaptığım KUMBARAMI AÇTIM videosunda size kumbaradan çıkan parayla dövme yaptıracağımı söylemiştim. Ne yaptıracağıma karar verdikten sonra dövmemi yaptırdım ve bu günü sizin için vlogladım. Vlog videolarımı seviyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:05 Kaynak: Youtube

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