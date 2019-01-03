Son Dakika Haberleri: Kumbaramı Açtım #3 Bir Yıllık Kumbaramdan Ne Kadar Çıktı?

Kumbaramı Açtım #3 Bir Yıllık Kumbaramdan Ne Kadar Çıktı?

1 saat önce

Bir senedir para biriktirdiğim kumbaramı açtım. ve geçen senelerdeki gibi 1 Ocakta kumbara açma videosu sizlerle.

Bir senedir para biriktirdiğim kumbaramı açtım. ve geçen senelerdeki gibi 1 Ocakta kumbara açma videosu sizlerle.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:25 Kaynak: Youtube

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