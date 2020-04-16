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Kumbarasında biriktirdiği 230 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilkokul öğrencisi Elif Gültekin kumbarasında biriktirdiği 230 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayarak gönülleri fethetti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilkokul öğrencisi Elif Gültekin kumbarasında biriktirdiği 230 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayarak gönülleri fethetti.
Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde ikamet eden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Elif Gültekin, kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini ailesine belirtince baba Halil Gültekin, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak durumu iletti. Anayurt köyündeki evlerine gelen Vefa grubunda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini minik öğrenci Gültekin karşıladı ve bağışlamak için kumbarasında biriktirdiği 230 lirayı ekiplere teslim etti. Jandarma ekipleri, minik öğrenciden teslim aldığı 230 lirayı bağış kampanyası hesabına yatırarak makbuzu 8 yaşındaki Elif Gültekin'e teslim etti. Jandarma ekipleri, minik Elif'in anlamlı bağışına karşılık olarak Türk bayrağı ve kitap hediye etti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:14 Kaynak: İHA
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