Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'a gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'a gönderdi - Son Dakika

Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'a gönderdi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yurdun dört bir yanından gönderilen yardım kervanına Bafra Umut Derneği de katıldı.

Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'a gönderdi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yurdun dört bir yanından gönderilen yardım kervanına Bafra Umut Derneği de katıldı. Samsunlu 8 yaşındaki İbrahim Ethem Karaduman da kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'a gönderdi.


Deprem Destek Merkezi ile irtibata geçen Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, bölgenin ihtiyacı olan malzemeleri tespit etti. Başlattığı kısa bir kampanya süresince gönüllü vatandaşların desteğiyle topladığı bere, atkı, çorap, eldiven ve oyuncak gibi malzemeleri Elazığ'a götürerek Deprem Destek Merkezi (DDM) Başkanı Reşat Bulut'a teslim etti.


Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'a gönderdi


Depremzedelerine destek için biriktirmiş olduğu kumbarasını bağışlayan 8 yaşındaki İbrahim Ethem Karaduman, "8 yaşındayım sizi seviyorum. Kumbaramı sizinle paylaşarak çok mutlu olacağım" notu ile birlikte kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'a gönderdi. Karaduman'ın gönderdiği kumbarasındaki paralar. Kültür Parkında kurulan çadır kette kalan Çiğdem adlı küçük çocuğa verildi. Ertekin ve depremzede aile duygulu anlar yaşadılar.


Götürmüş olduğu yardım malzemelerinin anında ailelere ulaşması ve oyuncakların çocuklardaki oluşturduğu sevinci gören Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Deprem sonrası insanlarla aynı havayı solumak için Elazığ'a geldim. Soğuk kış şartlarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Devlet ve millet onları kucaklamış. Özellikle çocukların iyi ve yararlı zaman geçirmeleri için bir çok faaliyet yapılmakta. Bu çadır kente emek veren herkesten Allah razı olsun. Elazığ'a getirdiğim malzemeler için derneğimize destek veren tüm gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki gelmişim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Deprem, Elazığ, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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