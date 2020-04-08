Kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı - Son Dakika

Tekirdağ'da 8 yaşındaki Furkan Talha Sanuk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.



Korona virüs salgını ile mücadele edilen şu günlerde ülkedeki birlik ve beraberlik artarken, gülümseten bir haber de Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki Talha Furkan Sanuk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kapaklı Belediyesine bağışladı. Minik Furkan'ın bağışını bizzat Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin teslim aldı. Ayrıca Sanuk ailesini evinde ziyaret eden Başkan Çetin, yardımlarından dolayı Furkan Talha'yı kutladı. Belediye Başkanı Çetin, "Necip milletimiz küçüğüyle büyüğüyle yardımsever ve cömerttir. El ele, omuz omuza vererek bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız" dedi. - TEKİRDAĞ