Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi - Son Dakika

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

6 saat önce

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz ile röportaj DorukanTorkan'ın annesi Serpil Torkan ile röportaj Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan, kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'daki depremzedelere...

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz ile röportaj

DorukanTorkan'ın annesi Serpil Torkan ile röportaj Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan, kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'daki depremzedelere yollamak için Kızılay Çorlu Şubesi'ne teslim etti.

Elazığ'da yaşanan depremi televizyonda izleyen Torkan, ailesine kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine annesi Serpil Torkan ile Kızılay Çorlu Şubesi'ne giden Torkan, kumbarasını deprem bölgesindeki depremzedelere yardım olarak gönderilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim etti.

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, kumbaradaki paraları makbuz karşılığı teslim alarak, deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.

Torkan, yaptığı açıklamada, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Orada biz de olabilirdik. Onların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için kumbaramdaki paraları onlara yolladım" dedi.

Torkan'ın annesi Serpil Torkan ise çocuğunun bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini kaydederek, Hasan doruk'un bu duyarlılığını göstermesinin kendilerini de son derece mutlu ettiğini söyledi.

Hasan Doruk'a kumbarasının yerine yeni Kızılay kumbara hediye edilirken, gönüllü üye olduğu için Kızılay yeleği de giydirildi.

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Yılmaz, depremle ilgili yardım toplama kampanyalarının da devam ettiğini dile getirerek, "Yardımları makbuz karşılığı toplamaya devam ediyoruz. Isıtıcı ve battaniye başta olmak üzere ihtiyaçlar devam ediyor. Onları toplayarak tırlar ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

Hasan Doruk, Tekirdağ, Kızılay, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:25 Kaynak: AA
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