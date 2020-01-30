Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi - Son Dakika

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

6 saat önce

Adıyaman'da ortaokul öğrencisi Gülsima Nazlı Yaldız, kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'daki depremzedelere yollamak için İHH İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi, System.String[]

Adıyaman'da ortaokul öğrencisi Gülsima Nazlı Yaldız, kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'daki depremzedelere yollamak için İHH İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.


Elazığ'da yaşanan depremi televizyonda izleyen Yaldız, ailesine kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.


Bunun üzerine kardeşi Fahriye Zümra Yaldız ile İHH İnsani Yardım Derneği'ne gelen Yaldız, kumbarasını deprem bölgesine yardım olarak gönderilmek üzere İHH gönüllülerine teslim etti.


İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Orhan Halit Çatlı, kumbarayı makbuz karşılığı teslim alarak deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.


Yaldız, yaptığı açıklamada, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Depremin ardından harçlıklarımı biriktirdim. Depremle ilgili gelişmeleri televizyondan izledim. Oradaki kardeşlerime bir nebze de olsa katkı sunmak istedim. Kardeşimle kumbaramda biriktirdiğim paraları İnsani Yardım Derneği'ne getirdim." dedi.

İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Orhan Halit Çatlı ise harçlıklarını biriktirip depremzedelere ulaştırılmak üzere kumbarasını kendilerine teslim eden Gülsima Nazlı Yaldız ve kardeşine teşekkür etti.

Parayı depremzedelere ulaştıracaklarını ifade eden Çatlı, "İHH arama kurtarma ekibi olarak Elazığ'daki çalışmalara katıldık. Orada depremzedeler çok mağdur. Kış gününde yardıma muhtaç vatandaşlarımız bulunuyor. Bizlere ulaştırılan yardımları depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kent genelindeki yardımları da tırlarla deprem bölgelerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Adıyaman, Deprem, Elazığ, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi
Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]