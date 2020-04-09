Kumbarasındaki 266 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Mersin'de, 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Cesur Latif Çetinkaya, kumbarasındaki 266 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Silifke ilçesinde anneannesi tarafından bakılan Cesur, İlçe Jandarma Karakolu'nu arayarak kumbarasındaki paralarla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmak istediğini belirtti.

Aileyi ziyaret eden ekipler, kumbaradaki 266 lirayı alarak bağış hesabına yatırdı.

Ekipler, minik Cesur ve anneannesine teşekkür etti.