Kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Son Dakika

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Kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
6 saat önce
İzmir Kemalpaşa'da kumbarasında biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak isteyen 11 yaşındaki Ömer Faruk'un isteğini polisler gerçekleştirdi.
İzmir Kemalpaşa'da kumbarasında biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak isteyen 11 yaşındaki Ömer Faruk'un isteğini polisler gerçekleştirdi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Atatürk İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ömer Faruk Özdemir, 155 Vefa Destek Hattını arayarak kumbarasında biriktirdiği 160 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Ödemir, parasını tek tek sayarak Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerine teslim etti. Kampanyaya bağışta bulunan Özdemir, "Kumbaramdaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istiyorum" dedi. Polis ekipleri de Ömer Faruk Özdemir'in duvarlı davranışına kayıtsız kalmayarak Ömer Faruk Özdemir'e hediye verdi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:36 Kaynak: İHA
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