Kumbarasındaki paraları İdlib'e yardım için bağışladı - Son Dakika
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Kumbarasındaki paraları İdlib'e yardım için bağışladı

6 saat önce

Çorum'da, ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Emir Çakar, kumbarasında biriktirdiği parayı, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için bağışladı.

Kumbarasındaki paraları İdlib'e yardım için bağışladı, System.String[]

Çorum'da, ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Emir Çakar, kumbarasında biriktirdiği parayı, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için bağışladı.

Televizyon seyrederken İdlib'de yaşananları gören ve buradaki mağdur insanlar için yardım kampanyası düzenlendiğini öğrenen Emir Çakar, babası Recep Çakar ile Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı'na giderek, kumbarasını makbuz karşılığında İHH yetkilisi Ümit Terziöz'e teslim etti.

Kumbarasındaki paraları İdlib'deki mazlum kardeşlerine gönderdiği için mutlu olduğunu belirten Çakar, "İdlib yardım çalışmalarını duyduktan sonra harçlıklarımı biriktirdim. Oradaki kardeşlerime bir nebze de olsa katkı sunmak istedim." dedi.

Terziöz de Emir'in kumbarasındaki paranın İdlib'deki mağdur vatandaşlara gönderilmek üzere yardım kampanyasına aktarılacağını ifade ederek, Çakar'ın davranışının örnek olmasını temenni etti.

Terziöz, İdlib'e yardım kampanyasının 24 Şubat'a kadar süreceğini kaydetti.

Suriye, Çorum, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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