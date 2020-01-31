Kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı - Son Dakika
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Kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

6 saat önce

Kayseri'de 6 yaşındaki Rifat Kerem Alparslan, kumbarasında biriktirdiği 400 lirayı, babası aracılığıyla Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için AFAD'ın banka hesabına yatırdı.

Kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı, System.String[]

Kayseri'de 6 yaşındaki Rifat Kerem Alparslan, kumbarasında biriktirdiği 400 lirayı, babası aracılığıyla Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için AFAD'ın banka hesabına yatırdı.

Elazığ'daki depremi televizyonda izleyen ve bir yardım programından etkilenen Alparslan, ailesine kumbarasında biriktirdiği parayı deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine baba Tayfun Alparslan, oğlunun kumbarasındaki 400 lirayı bir bankaya giderek AFAD'ın hesap numarasına yatırdı.

Rifat Kerem Alparslan, AA muhabirine, deprem bölgesindeki insanlara çok üzüldüğünü söyledi.

Depremzedelere yardım etmek istediğini belirten Alparslan, "İzlediğim videolardan etkilendim. Televizyonda yardım kampanyası başlamıştı. İnsanların evleri yıkılmıştı ve sokakta yaşıyorlardı. Ben de paramı babama verdim, o da parayı yardım için bankaya yatırdı. Kumbaramdaki parayı odama yeni eşyalar almak için biriktiriyordum." diye konuştu.

"Çocuğumuzun böyle bir şeyi düşünmesi bizi çok mutlu etti"

Anne Evrim Alparslan da Elazığ'da yaşanan depremin kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Oğlu Rifat Kerem'in böyle bir yardımda bulunmasından gurur duyduklarını anlatan anne, şunları kaydetti:

"Haberleri takip ediyorduk. Televizyonda izlediğimiz bir yardım programından Kerem çok etkilendi. Kumbarasındaki parayı bize getirdi ve oradaki kardeşlerimize yardım etmek istediğini söyledi. Kumbarasındaki parayı da odasını daha güzel yapmak için biriktiriyordu. Çocuğumuzun böyle bir şeyi düşünmesi bizi çok mutlu etti. Hatta başka bir amaç gütmeden fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştık. Bu fotoğrafın herkes tarafından paylaşılması bizi çok şaşırttı ve gururlandırdı. Kumbarasından 400 lira çıktı. Eşim de ertesi gün bankaya giderek, AFAD'ın hesabına yatırdı."

Baba Tayfun Alparslan ise oğlunun yardımsever biri olduğunu ifade ederek, "Ben de çocuğumun bu davranışından üzerime düşen vazifeyi alarak kumbarasındaki parasını AFAD'ın banka hesabına yatırdım. Umarım diğer çocuklara ve ailelere örnek bir davranış sergilemişizdir. Mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.

Malatya, Elazığ, Banka, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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