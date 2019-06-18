Kümbet Akpınarlılar birlik beraberlik gününde biraya geldiler
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Eskişehir İnönü İlçesi'ne bağlı Kümbet Akpınar Köyü sakinleri Geleneksel Birlik ve Beraberlik Günü etkinliğinde biraraya geldiler.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:09 Kaynak: Bültenler
Eskişehir İnönü İlçesine bağlı Kümbet Akpınar Mahallesi mesire alanında İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, belediye meclis üyeleri, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Balcı, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Erol ve çok sayıda mahallelinin katıldı.
Mevlit okutulması ve ardından mehter gösterisi ile başlayan etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynarken uzun zamandır görüşmeyen köylüler hasret giderdi. Kümbet Akpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına konuşma yapan Dernek Başkanı Mehmet Yetim,etkinliğe katılarak birlikte hasret gidermenin sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, etkinliğin gerçekleşmesinde önemli katkılar sunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İnönü belediyesine teşekkür etti.
Etkinlik yemek ikramları ve yerel sanatçıların söylediği şarkılarla devam etti.
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