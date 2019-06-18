Son Dakika Haberleri: Kümbet Akpınarlılar birlik beraberlik gününde biraya geldiler
Son Dakika Güncel Haber

Kümbet Akpınarlılar birlik beraberlik gününde biraya geldiler

6 dakika önce

Eskişehir İnönü İlçesi'ne bağlı Kümbet Akpınar Köyü sakinleri Geleneksel Birlik ve Beraberlik Günü etkinliğinde biraraya geldiler.

Kümbet Akpınarlılar birlik beraberlik gününde biraya geldiler, System.String[]

Eskişehir İnönü İlçesine bağlı Kümbet Akpınar Mahallesi mesire alanında İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, belediye meclis üyeleri, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Balcı, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Erol ve çok sayıda mahallelinin katıldı.

Mevlit okutulması ve ardından mehter gösterisi ile başlayan etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynarken uzun zamandır görüşmeyen köylüler hasret giderdi. Kümbet Akpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına konuşma yapan Dernek Başkanı Mehmet Yetim,etkinliğe katılarak birlikte hasret gidermenin sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, etkinliğin gerçekleşmesinde önemli katkılar sunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İnönü belediyesine teşekkür etti.

Etkinlik yemek ikramları ve yerel sanatçıların söylediği şarkılarla devam etti.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:09 Kaynak: Bültenler
Eskişehir, Kümbet, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:15:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kümbet Akpınarlılar birlik beraberlik gününde biraya geldiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]