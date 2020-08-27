Kümbet Cami ışıkları geceleri yanmıyor - Son Dakika

Doğu'nun Ayasofya'sı olarak bilinen Kümbet Cami, '12 Havariler Kilisesi', yeniden ışıklandırılması bekleniyor.

Kars turizminde önemli etkenlerden birisi olan Kümbet Cami geceleri karanlığa bürünüyor. Vatandaşlar caminin ışıklarının yeniden faaliyete geçirilmesini istiyor.

Kars'taki 40 yıllık Rus egemenliği boyunca Rus Ortodoks Kilisesi olarak kullanılan 12 Havariler Kilisesi. 1918 yılında Müslüman egemenliği ile birlikte camiye dönüştürüldü. Silindirik tabanlı ve konik tavan özellikleri ile Selçukluların anıtmezarlarına benzediği için Kümbet Cami adı verildi.

Yanı başında Kars Kalesi olan ve Kaleiçi Mahallesi'nde yer alan Kümbet Camii, 1964 yılından 1981 yılına kadar, Kars'ta yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan eserlerin sergilendiği arkeolojik bir müze olarak kullanıldı, 1993 yılından itibaren tekrar cami olarak kullanılmaya başladı.

Kars Kalesi, Taş Köprü, Tarihi Hamamlar, Evliye Cami ve Harakani Türbesi bölgesinde bulunan Kümbet Cami, yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

Akşamları bölge de zaman geçirmeye vatandaşlar son günlerde ışıklandırmaların yanmadığını ve yetkililerin konuya el atarak bölgedeki ışıklandırma sistemlerinin yeniden hayata geçirilmesini bekliyor. - KARS