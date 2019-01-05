Son Dakika Haberleri: Kümbet Yaylası'nda Kızak ve Naylonlu Kayak

Kümbet Yaylası'nda Kızak ve Naylonlu Kayak

1 saat önce

GİRESUN'un Kümbet Yaylasında, kayak etkinliği gerçekleştirildi.

Kümbet Yaylası'nda Kızak ve Naylonlu Kayak, System.String[]
GİRESUN'un Kümbet Yaylasında, kayak etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, 5.5 kilometrelik parkurda kızakla ve kayakla kaydı. Kızağı olmayanlar ise naylonlarla kayak yaptı. Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından Kümbet Yaylası'nda kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Giresun ve çevre illerden gelenlerin katıldığı etkinlikte katılımcılar kızak ve kayak takımları ile 5.5 kilometrelik parkurda kaymanın heyecanını yaşadı. Kızak bulamayanlar ise naylonlarla kayak yaptı. Kayak sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Kimi düştü, kimi ise kar kütlelerine tosladı. Kızakla kayanlar 1 saatte, 5.5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Kümbet Yaylası'nda doğal kızak ve kayak parkuru olduğunu kaydeden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, "Misafirlerimiz doğal parkurun içerisinde 5 buçuk kilometrelik bir parkuru 1 saat boyunca durmaksızın kayarak müthiş bir eğlence yaşadılar. Geçtiğimiz hafta biz parkurda zemin denemeleri yaptık, artık zeminin oturduğunu düşünüyoruz. Bu haftadan itibaren Kümbet Yaylası'nda, kızakla ilgili parkurda ciddi bir kış turizmi aktivitesi bekliyoruz. 2019 yılının mart ayının sonuna kadar parkurun kullanılacağını ön görüyoruz. Mart ayının sonuna kadar Kümbet Yaylası kızak parkuruna 5 bin turist hedefimiz var" dedi. Etkinliğe katılanlar da kızakla kaymanın heyecanlı olduğunu söyledi. - Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:45 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:05:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kümbet Yaylası'nda Kızak ve Naylonlu Kayak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]