Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı - Son Dakika

Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı

30.01.2021 11:27

Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı Karayolunda seyreden araçlara aldırmadan kızaklı kayak keyfi yaşadılar Giresun'un Kümbet Yaylasında bir grup macera sever tarafından kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi.

Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı

Karayolunda seyreden araçlara aldırmadan kızaklı kayak keyfi yaşadılar

GİRESUN - Giresun'un Kümbet Yaylasında bir grup macera sever tarafından kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, yaklaşık 8 kilometrelik parkurda heyecan yaşarken, renkli görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz yıllarda Giresun yaylalarında kış aktivitelerini artırarak, gelen turistlere eğlenceli zaman geçirtmek amacıyla Kümbet Yaylası'nda 5,5 kilometre uzunluğunda kayak ve kızak pisti, foto safari yolu ile trekking rotası belirlenmiş olmasına rağmen pandemi dolayısıyla bu yıl etkinlik gerçekleştirilmedi. Ancak bir grup arkadaş Giresun-Kümbet karayolu üzerinde kızakla kayak keyfi yaşadı. Kümbet'ten Dereli istikametine doğru karayolu üzerinde yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta kayak ve kızaklarla kayıldı. Zaman zaman birbirlerini ve yoldan geçen araçları solladıkları görülen görüntülere doğanın eşsiz manzarası da yansıdı.

Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı
Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı
Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı
Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı

Giresun, Kümbet, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kümbet Yaylası'nda kızakla kayak heyecanı - Son Dakika


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