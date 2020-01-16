Kümbet Yaylası'ndaki kızak parkuru için kar bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kümbet Yaylası'ndaki kızak parkuru için kar bekleniyor - Son Dakika

Kümbet Yaylası'ndaki kızak parkuru için kar bekleniyor

6 saat önce

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda ekoturizm alanı ilan edilen ormanlık alandaki 5,5 kilometrelik kızak parkurunda yeni sezon, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla açılacak.

Kümbet Yaylası'ndaki kızak parkuru için kar bekleniyor, System.String[]

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda ekoturizm alanı ilan edilen ormanlık alandaki 5,5 kilometrelik kızak parkurunda yeni sezon, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla açılacak.

Dereli ilçesindeki 1800 rakımlı Kümbet Yaylası'nda, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) öncülüğünde oluşturulan kızak parkuru, bu yıl Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce ekoturizm alanı ilan edildi.

Kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerine çıkmasıyla parkur, kızakla kaymaya hazır hale getirilecek.

GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, parkurda gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın olduğu gibi kış sezonunda da yaylaların ilgi gördüğünü söyledi.

Kente gelen turistlerin yaylalardan daha çok faydalanması için Kümbet Yaylası'nda kızak parkuru oluşturduklarını anımsatan Uzuner, "Geçen yıl deneme amaçlı faaliyete açmıştık. Parkur bu yıl ekoturizm alanı ilan edildi ve dünyada bir ilk olarak şehrimiz 5,5 kilometre uzunluğunda bir kızak parkuruna sahip oldu. Bu yıl maalesef kar seviyesinde biraz düşüklük var ama yarıyıl tatilinde ciddi bir kar yağışı olmasını bekliyoruz." dedi.

Kızak parkuru işletmecisi Tahsin Çoban ise geçen yıl parkurda 1 metre civarında kar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da kar yağdı ancak bizim beklediğimizin altında oldu. Şu anda burada 10 santimetre civarında kar var. Geçen yıl parkurumuzda yaklaşık 6 bin misafirimizi ağırladık. Önümüzde yarıyıl tatili var ve o zamana kadar kar yağmasını bekliyoruz. Bununla ilgili kızak alanında altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz."

Sezon başından bu yana gelen talepleri şu an için karşılayamadıklarını dile getiren Çoban, "Burası dünyada tek çünkü orman içinde 5,5 kilometre uzunluğunda, kayması ise 1 saat 15 dakika sürüyor, hiç durmadan kayılıyor. Sadece yeterli kar kalınlığını bekliyoruz." diye konuştu.

Giresun, Dereli, Kümbet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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