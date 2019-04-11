Kümbetakpınar'da Taşkın Önleme Çalışması
1 saat önce
İnönü Belediyesi, yeni oluşan mahallelerde yağmur suyu ve taşkınlar sonucu oluşabilecek sorunlara karşı önlem çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: Bültenler
Eskişehir İnönü belediyesi, ilçeye bağlı Kümbetakpınar Mahallesi'nde mahalle içince bulunan su kanallarında olası taşkın ve yağmur sularından zarar görme ihtimali karşı taşkın önleme ve yağmur suyu tahliye kanalları açtı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fen işleri ekiplerine ait iş makineleri ile gerçekleştirilen çalışma sonrası eski ve yeni açılan kanallar koruge boruları ile kapatıldı. Belediyenin mahallede yaptığı taşkın önleme çalışması kilit taş çalışması ile eş güdümlü olarak devam ettiği bildirildi.
Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey Sağlık İçin Oruç Tutuyor
Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek
Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar