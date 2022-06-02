Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında - Son Dakika
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Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında

02.06.2022 09:01
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında

BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi.

BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. 2 öğrenci hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkttı.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver(15)'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrulan aracın yol kenarında bekleyen kalabalığa çarptığı görülüyor.


Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında
YORUMLAR
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Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında - Son Dakika


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