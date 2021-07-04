Kumburgaz'da cankurtaranlar sahildeki çocuklara saldırdı - Son Dakika

Kumburgaz'da cankurtaranlar sahildeki çocuklara saldırdı

İSTANBUL - İstanbul Kumburgaz'da cankurtaranlar bir grup çocuğa saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Kumburgaz'da cankurtaranlar ile bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından cankurtaranlar sahildeki gruba saldırdı. Cankurtaranlar ardından çocukları sahilden attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.