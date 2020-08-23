Kumburgaz'da yüzme alanında 'jetski ve sürat teknesi' denetimi - Son Dakika

Kumburgaz'da yüzme alanında 'jetski ve sürat teknesi' denetimi
Kumburgaz'da yüzme alanında 'jetski ve sürat teknesi' denetimi Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşların yüzdüğü iç denizde tehlike oluşturan jetski ve sürat motorlarına yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince uygulama yapıldı.
Kumburgaz'da yüzme alanında 'jetski ve sürat teknesi' denetimi
İSTANBUL - Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşların yüzdüğü iç denizde tehlike oluşturan jetski ve sürat motorlarına yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince uygulama yapıldı.
Kumburgaz kumsalında İç denizlerde yüzen vatandaşlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle şikayet edilen jetski ve sürat motorlarına yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince denetleme gerçekleştirildi. Denetlemede jetski ile iç denizde tehlike oluşturan bir vatandaş uyarılarak bir daha ki seferde kabahatler kanununa göre işlem yapılacağı söylenildi. Denetlemelere katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, " İlçemiz sınırları içinde normal zamanlarda da düzenli denetimleri yapıyoruz. Bazı sürat teknelerinin yüzme alanları içerisine girdiği ile ilgili bazı şikayetler geldi. Bu konuda denetim yapmaktayız. Yüzme alanları içinde koruma bandının 200 metresine kadar sürat teknelerinin gelmesi yasaktır.Yüzme alanları içinde tekne bulunması yasaktır. Bununla ilgili cezai işlemler yapılacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:14
Kaynak: İHA
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