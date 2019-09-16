Büyükçekmece Belediyesi tarafından eğitim bağışçısı Hüseyin Deniz'in desteğiyle yaptırılan Büyükçekmece Kumburgaz Kuvayi Milliye İlkokulu'nda eğitim başladı.

Okul, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katıldığı törenle açıldı. Okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Yerlikaya, geçen hafta 2019-2020 eğitim öğretim yılına büyük bir coşkuyla başlandığını anımsattı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün göreve geldiği günden bu yana, her fırsatta okul yaptırdığını anlatan Yerlikaya, "Sadece yapmakla kalmıyor, aynı zamanda okullarımızın yaşayışıyla, onların ihtiyaçlarıyla da ilgili kaymakamımızla beraber el birliği, yürek birliği yaparak çalışıyor. Kendisinden razıyız, teşekkür ediyorum kendisine." diye konuştu.

Yerlikaya, okulun Kumburgaz'a çok yakıştığını dile getirerek, "2019-2020 eğitim öğretim yılının başarılı, verimli geçmesini diliyorum. Dile kolay, 7 bin 60 okul, 2 milyon 818 bin öğrenci ve 198 bin öğretmen olduk." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başladı.

Akgün, Kumburgaz'da 1924 yılında küçük bir alanda yapılan ilköğretim okulunun üzerinden yaklaşık 96 yıl geçtikten sonra ihtiyacı karşılayacak düzeyde bir ilkokul yapmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin eğitim davasına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Akgün, "Eğitim meselesini halledemediğimiz, Batı dünyasındaki çocukların aldığı eğitim seviyesine çocuklarımızı yükseltemediğimiz müddetçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği çağdaş medeniyet düzeyine, teknolojik düzeye, bilimsel noktaya ulaşmamız da söz konusu olamaz." diye konuştu.

Akgün, eğitim konusunun sadece hükümetlerin ve Milli Eğitim Bakanlığının davası olmadığının altını çizerek, "Milli eğitim, Hüseyin Deniz arkadaşımın benim, sizin, hepimizin davasıdır." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Güler ise okulun, 603 öğrenci, 26 öğretmen, 2 idareci ve 24 dersliğiyle eğitim faaliyetlerine başladığını söyledi.

Törende Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, eğitim bağışçısı Deniz ve diğer protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra okula girerek sınıfları gezen Yerlikaya ve beraberindekiler öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca protokol, yanına oturdukları öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış törenine, İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, generaller, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.