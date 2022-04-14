Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi

14.04.2022 14:33

Son dakika haberi: TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı TEM Otoyolu Kumburgaz Mevkii'nde yoldan çıkan bir kamyonet ağaca çarparak durabildi.

TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi

Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Kumburgaz Mevkii'nde yoldan çıkan bir kamyonet ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 13.10 sıralarında TEM otoyolu Kumburgaz mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 61 LD 435 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yeşillik alana daldı. Kamyonet yeşillik alanda çarptığı ağacı devirerek durabildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ilk yardıma koşarak itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 3 yaralıyı çıkarak ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların hastane tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışmalarına başladı.

Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi
Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi
Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi
Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Şile otoyolunda feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı Son dakika haberi! Şile otoyolunda feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | TEM Otoyolunda feci kaza... Yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana daldı, ağacı devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement