Kumçatı Belediye Başkanı Demir'e Tebrik Ziyareti

AK Parti'den Şırnak merkez Kumçatı Belde Belediye Başkanı seçilen Nimet Demir'i Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ve üyeler ziyaret etti.

AK Parti'den Şırnak merkez Kumçatı Belde Belediye Başkanı seçilen Nimet Demir'i Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ve üyeler ziyaret etti.



AK Parti'den Kumçatı Belde Belediye Başkanı seçilen Nimet Demir'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.



Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş ve sendika üyeleri de Demir'i makamında ziyaret ederek, tebrik etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir ise, oturmaya değil hizmet etmeye geldiklerini söyledi.





Demir, "Benden önce görev yapan kayyumumuz beldemizin gelişmesi için güzel hizmetler yaptı. Bizler de bu hizmetlere yenisini ekleyerek halkımıza hizmet etmeye çalışacağız. Bu anlamda da benden önce Belediye Başkanı olarak görev yapan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na hizmetten dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.



Ucaş da "İnanıyorum ki yeni Belediye Başkanımız kayyumun yaptığı hizmetlere yenilerini de ekleyerek beldemizi daha da yaşanılır bir belde yapacaktır. Bu anlamda da Sağlık-Sen Şırnak Şubesi olarak bu zorlu görevde Nimet Demir bey başta olmak üzere bütün belediye çalışanlarına başarılar dilerim." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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