Kumdan kapanan balıkçı barınağının ağız kısmı açılıyor

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da, balıkçı barınağının, dalgaların taşıdığı kum nedeniyle kapanan ağız kısmının açılması için çalışma başlatıldı.

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine, av sezonunda balıkçıları sıkıntıya sokan sorunun aşılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.



Yaşanan sorun nedeniyle bazı teknelerin çevredeki barınaklara gitmek zorunda kaldığını anlatan Akgül, "Barınağın inşasındaki teknik bir hatadan kaynaklanan sorun nedeniyle ağızda biriken kumlar mağduriyete yol açtı. Bu süreçte bazı balıkçılarımız barınaktan çıkamadı ve mahsur kaldı. Bazı balıkçılarımız da ağız tam kapanmadan başka barınaklara demirledi." dedi.



Akgül, sorunların ortadan kaldırılması için barınağın ağız kısmında temizlik çalışmalarına başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla başlatılan çalışmalarla barınakta giriş çıkışları yeniden sağlamış olacağız. Bir taraftan da sorunun tamamen ortadan kaldırılması konusunda neler yapılabilir onları değerlendiriyoruz. Şu an için yaptığımız çalışmalarla balıkçılarımızı büyük ölçüde rahatlatarak, sezonda yaşayabilecekleri mağduriyetleri önlemiş olacağız."