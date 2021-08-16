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Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar - Son Dakika

Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar

16.08.2021 12:57
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Kumdöken doğal kaynak suyu, şifa bulma beklentisindeki vatandaşların akınına uğruyor.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Kumdöken doğal kaynak suyu, şifa bulma beklentisindeki vatandaşların akınına uğruyor. Sabah saatlerinde çeşmeye gelerek sıraya girenler yaklaşık 2 saatlik beklemenin ardından sularını dolduruyor.

Konya'nın Ilgın ilçesi Aşağıçiğil Mahallesi'nde bin 264 rakımda bulunan "Kumdöken suyu" olarak tanınan dağlardan çıkan doğal kaynak suyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yıllardır böbreklerdeki kumu dökmeye faydalı olduğu belirtilen sudan almak için özellikle hafta sonu çevre ilçelerden gelen vatandaşlar sabah saatlerinde su kuyruğuna giriyor. Yaklaşık 2 saatlik bir beklemenin ardından çeşme başına ulaşan vatandaşlar yanlarında getirdikleri bidonları suyu doldurarak evlerine götürüyor.

"Vatandaşlarımız şifa bulmak için geliyorlar"

Aşağıçiğil Mahallesi Muhtarı İsmail Karayel, "Konya il yıllığında şifalı sular arasında yedinci sırada. Kumdöken hakikaten taş kum döktüğünü doktorlarımız dahi biliyor. Burada tüm vatandaşlarımız da şifa bulmak için geliyorlar, keyfi gelmiyorlar. Gerçekten denenmiş. Beni Çiğil Mahalle muhtarı olarak İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir gibi büyükşehirlerden de arıyorlar ve hatta kargo ile göndermemi istiyorlar ama biz bunu yapamayız. Ama buraya gelirlerse burada istedikleri gibi barınabilirler biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz" dedi.

"Kuraklıktan su azaldı"

Kuralık nedeniyle suyun azaldığını ifade eden muhtar İsmail Karayel, "Suyun azalma sebebine bakacak olursak bu yıl bizim 31 ilçe genelinde yağışlar tamamen durdu. Hatta bu yıl biz beklediğimiz hububatı bile alamadık diyebiliriz. Onun için bu su azaldı ama kesilmesi mümkün değil çünkü kaynak çok sağlam ama su azalmasına rağmen suyun kalitesi de artıyor" ifadelerini kullandı.

Su içen vatandaşların kendi imkanlarıyla analizini yapabileceklerini belirten muhtar Karayel, "Yüz yıllardır akar bu su. Kuruldu kurulalı, bildik bileli şifalı su. Hiçbir karışımı yok. Yani bütün içen vatandaşın böbreğindeki taşı, kumu döküyor. Bunun analize de oldukça kolay. Bu suyu içtikten sonra bir tülbente idrarınızı yaptığınız zaman üzerinde taş ve kumların olacağını görecekler" diye konuştu.

Konya'nın Karatay ilçesinden su doldurmak için gelen Abdullah Erdal, "Buradaki bu suyun böbreklerinde kum ve taş olan insanlara faydası olduğunu duydum. Arkadaşların tavsiyesiyle geldim. Doldurup nasip olursa içeceğim" dedi.

Kadınhanı ilçesinden gelen Mehmet Aydoğdu da, "Konya'nın Kadınhanı ilçesinden geliyorum. 15 günde bir geliyorum ben buraya ailemle Kumdöken şifalı olduğu için. Sebep olanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çiğil Mahallesinde oturan Ali Kaptanoğlu ise "Her hafta buraya gelmeye çalışıyorum çünkü hem rahat hem de Kumdöken suyu var. Piknik, zaman geçirmek, su doldurmak için geliyorum. Burada şuan sabah 9'dan beri bekleyen insanlar var. Çok sıra var, burada ben de vakit bulabilirsem bekleyip dolduruyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar

Kadınhanı, Muhtar, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar - Son Dakika


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