Küme düşen Eskişehirspor'da Mustafa Özer maç sonu ateş püskürdü - Son Dakika

Küme düşen Eskişehirspor'da Mustafa Özer maç sonu ateş püskürdü

- Küme düşen Eskişehirspor'da Mustafa Özer maç sonu ateş püskürdü Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Teknik direktörlük diplomamı yırtarım eğer ispatlayamazsan sen yırt" Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay maçında Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile...

- Küme düşen Eskişehirspor'da Mustafa Özer maç sonu ateş püskürdü

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Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer:

"Teknik direktörlük diplomamı yırtarım eğer ispatlayamazsan sen yırt"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay maçında Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile yaşadığı tartışma ile ilgili konuştu. Mustafa Özer, "Yalçın hocanın 'nemalandınız mı?' demesini herkes duydu. Yalçın hocam bunu söylediysen, lütfen ispatla. Eğer ispatlarsan teknik direktörlük diplomamı ben yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, mücadeleye 8 oyuncudan yoksun çıktıklarının altını çizerek, "Hafta içi çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. 8 oyuncumuz kadroda yoktu. Diğer genç oyuncularımıza elimizden geldiği kadar fırsat vermeye çalıştık. Genç kardeşlerim gerçekten çok iyi mücadele etti. 2-0 yaptık, bundan sonra yediğimiz golde 10 kişi kalmıştık, oyuncum dışarıda kalmıştı, iki tane oyuncu değiştiriyorduk. Duran topta oyuncu değişikliği olsaydı belki de galip gelecektik. Üzgünüz, berabere kaldığımız için yolumuza devam ediyoruz. 16-17 yaşındaki çocukları oynatıyoruz biliyorsunuz. Bizim amaç ve hedefimiz milli takıma ve Eskişehirspor'a futbolcular yetiştirmek, Eskişehirspor'un geleceğini kurtarmak. Ben oyuncularıma son derece inanıyorum. Bize destek veren Eskişehirspor camiasına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"İspatlarsan teknik direktörlük diplomamı ben yırtarım"

Altay'ın ikinci golünün ardından 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı?' dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak hakkında konuşan Özer, "Ben de duydum hatta bütün Türkiye duydu. Geçen hafta Erzurum maçında 2 futbolcu, oyuncularımızı başka şeylerle itham etti. Bu hafta da Yalçın hocanın 'nemalandınız mı?' demesini herkes duydu. Yalçın hocaya şunu teklif ediyorum; ben onu çok seviyorum ama bu olay bizi hakikaten çok üzdü. Yalçın hocam bunu söylediysen, lütfen ispatla. Eğer ispatlarsan teknik direktörlük diplomamı ben yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt. Bakın Eskişehirspor'u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin. Eskişehirspor büyük bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız, toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz" diye konuştu.

Eskişehirspor, Mustafa Özer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küme düşen Eskişehirspor'da Mustafa Özer maç sonu ateş püskürdü - Son Dakika Spor
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