Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki - Son Dakika

Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki

21.04.2021 14:01
Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki, System.String[]

Almanya Bundesliga 30'uncu hafta maçında dün Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olan ve küme düşen Schalke04, Gelsenkirchen'e dönüşünde bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Almanya Bundesliga 30'uncu hafta maçında dün Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olan ve küme düşen Schalke04, Gelsenkirchen'e dönüşünde bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Sezon boyunca Bundesliga'daki kötü gidişe dur diyemeyen ve dün akşam acı sonu gören Schalke04'te büyük üzüntü yaşanıyor. Arminia Bielefeld deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından küme düşmesi kesinleşen Schalke04'ün takım otobüsünün dönüşünü bekleyen bir grup Schalke04 taraftarı, Veltins Arena çevresinde gösteri yaptı. Alman spor dergisi Kicker'in haberine göre, gece yarısı Schalke04'ün Bielfeld dönüşünü bekleyen yaklaşık 500-600 kişilik bir taraftar grubunun, mavi beyazlı ekibe tepki gösterdiği belirtilirken, bazı taraftarların ise sınırı aşarak saldırgan tutum sergilediği dile getirildi. Takım otobüsünü bekleyen taraftarlar, stadyum yolunda meşale yakıp, takım otobüsü geldiğinde seslerini yükseltip futbolculara tepki gösterdi. Taraftarların arasından bazıları, futbolculara yumurta atmaktan da geri kalmadı. Taraftarların aşırı tepkisi karşında Schalke04 Kulübü yetkilileri, taraftarları uzaklaştırmak için Gelsenkirchen polisinden yardım istemek zorunda kaldı.

"SCHALKE04'ÜN GÖZYAŞI GECESİ"Bundan önce 1988 yılında Bundesliga'dan küme düşen ve 1990-91 sezonunda 2'nci ligde şampiyon olarak yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke04'ün, dün akşam tarihinde dördüncü kez küme düşmesini üzerine "Arminia Bilefeld ile Schalke04 maçının ardından, Schalke04 resmen 2'inci lige düştü" başlığını atan Alman Bild Gazetesi, detaylar geldikten sonra ise "Schalke04'ün gözyaşı gecesi" ifadesiyle haber başlığını güncelledi. Haberin ayrıntılarını ise Bild, "Schalke04, tarihinde dördüncü kez küme düşmüş oldu. Schalke04 bu sezon 21'inci mağlubiyetini almış oldu. Geçmişte böylesine kötü bir tarihi yok. Maçın bitiş düdüğü ile sahanın çimlerine yığılan futbolculardan Mehmet Can Aydın, Timo Becker gözyaşlarını tutamadı; Klaas Jan Huntelaar ve kaleci Ralf Fahrmann ise sinirli ve küfürlü bir tutum sergiledi. Shkodran Mustafi ve Omar Mascarell de sağa sola boş bakışlar sergiledi" şeklinde okuyucularına aktardı."ASAMOAH GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"Bild ayrıca, son dönemde takım menajerliği görevini yürüten Schalke04'ün eski futbolcusu Gerald Asamoah'ın, karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadığı aktardı: "Ben, uzun zamandır buradayım, bu durum rüyama bile giremezdi. Ben, iyi değilim. Tahmin edebilirim ki, birçok taraftar ağlıyor, biz hepsini üzdük. Schalke04 13 puanla lig sonuncu olunca, her şeyi verdiğini söylerse bu adama ne yapılır bilemiyorum. Bunu herkes kendisine sorsun. Durum bu kadar ağır."

Bild ayrıca, bu sezon beşinci teknik direktör olarak Schalke04'ün başında görev yapan Dimitrios Grammozic'in, "Bu durumun gerçekleşebileceği, bazı futbolcuların kafasında vardı. Biz şimdi yeni başlangıç yapmak için yeni takım oluşturmalıyız. Ben, ikinci ligi biliyorum, bizi nelerin beklediğini biliyorum. Orada son gücüne kadar mücadele etmek lazım" ifadelerine yer verdi.


- Almanya

Gelsenkirchen, Bundesliga, Almanya, Arminia, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı         
15:17
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Milan, Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı         
14:41
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi         
14:34
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu         
13:53
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi         
12:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar         
12:11
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 15:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei