Küme düşmenin kaldırılması Karabükspor'a can suyu oldu! - Son Dakika

Küme düşmenin kaldırılması Karabükspor'a can suyu oldu!

Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 51 yıl önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig'de mücadele verip, 1 kez UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden kulüp, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle hızla...

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Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 51 yıl önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig'de mücadele verip, 1 kez UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden kulüp, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle hızla kan kaybederek eski günlerinin çok gerisinde kaldı.

Türk futboluna yıldızlaşmış birçok oyuncu ve teknik adamı kazandıran ülkenin köklü kulübü Karabükspor, son 3 sezonda da küme düşüp, 2017-2018'de Süper Lig'e, 2018-2019'da TFF 1. Lig'e, bu sezon da TFF 2. Lig'e veda etti.

Tıpkı Gaziantepspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu ve Orduspor gibi köklü kulüplerle aynı kaderi yaşayıp, en son 1973-1974 sezonunda mücadele ettiği 3. Lig'e kadar gerileyen Karabük ekibi, bütün umutlarını yitirdi.

Bir taraftan ekonomik sorunlarla boğuşurken, bir taraftan da TFF 3. Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan kırmızı-mavili ekip, Türkiye Futbol Federasyonunun Kovid-19 nedeniyle küme düşmeleri durdurmasıyla bir nebze olsun nefes almaya başladı.

Bu sezon da TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, yeniden parlak günlerine dönmenin hayalini kurmaya başladı. Borçları nedeniyle transfer yapamayan Karabükspor, sezona kadrosundaki genç oyuncularla devam edecek.

- Yüksel: "Her şeye rağmen takımı maçlara çıkarttık"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, birkaç arkadaşıyla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Kentten kimsenin destekte bulunmadığını, kulübün yok olması için adeta uğraşıldığını ileri süren Yüksel, Kardemir Karabükspor'un bu ülkenin ve kentin bir değeri olduğunu, mutlaka ayakta tutulması gerektiğini ifade etti.

Kulübün bu durumda olmasından üzüntü duyan insanların da bulunduğunu dile getiren Yüksel, "Ben ve arkadaşlarım yönetime geldiğimizde, takım Süper Lig'den düşmüş, bütün oyuncuları dağıtılmış, borçlar nedeniyle transfer yapamaz hale getirilmişti. Kimse sahip çıkmadı. Kapısına kilit vurulacaktı. Ben ve birkaç arkadaşım taşın altına elimizi koyduk. Her şeye rağmen takımı maçlara çıkarttık." diye konuştu.

Genç oyuncularla istedikleri futbolu sergileyemediklerini aktaran Yüksel, şunları söyledi:

"Önce TFF 1. Lig'den düştük, geride kalan sezon da TFF 2. Lig'den. Çocuklar canlarını dişlerine takarak mücadele ediyor. TFF 3. Lig bizim için çok zor olacaktı. Tam umutlarımızı kaybetmişken, ligde kaldığımız haberini aldık. Yeniden umutlandık. Ben inanıyorum ki şehrin ileri gelenleri bu takıma sahip çıkacak ve yeniden yükselişe geçeceğiz. Birlik ve beraberlik olduğu sürece Karabükspor parlak günlerine geri dönecek."

Karabükspor, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:16

Son Dakika Spor Küme düşmenin kaldırılması Karabükspor'a can suyu oldu! - Son Dakika Spor
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