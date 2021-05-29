Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın

Süper Lig'de Erzurumspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon küme düştü. Pandemi şartları nedeniyle geçen sezonla benzer özellikler taşıdığı gerekçesiyle kulüpler bir kez daha TFF'nin kapısını düşmenin kaldırılması için çaldı. Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Akhisar ve Bölgesel Amatör Lige düşen 16 kulüp resmi olarak 'Küme düşme kaldırılsın' talebinde bulundu. Milliyet'e konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu konu hakkında net konuştu.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"ŞARTLAR AYNI DEĞİL"

"Geçen sezon salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı. Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği'nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık.

"KÜME DÜŞME KALDIRILMAYACAK"

Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19'u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın."