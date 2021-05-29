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Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın - Son Dakika

Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın

29.05.2021 10:44

Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapan kulüplerin umutlarına yıkan açıklamalar yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Herkes şartları biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntılar yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden kimsenin düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak gibi beklentisi olmasın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Erzurumspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon küme düştü. Pandemi şartları nedeniyle geçen sezonla benzer özellikler taşıdığı gerekçesiyle kulüpler bir kez daha TFF'nin kapısını düşmenin kaldırılması için çaldı. Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Akhisar ve Bölgesel Amatör Lige düşen 16 kulüp resmi olarak 'Küme düşme kaldırılsın' talebinde bulundu. Milliyet'e konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu konu hakkında net konuştu.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"ŞARTLAR AYNI DEĞİL"

"Geçen sezon salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı. Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği'nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık.

"KÜME DÜŞME KALDIRILMAYACAK"

Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19'u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın."

Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın - Son Dakika Spor


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