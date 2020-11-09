Küme Evler bölgesine kilitli parke taşı - Son Dakika

Küme Evler bölgesine kilitli parke taşı

09.11.2020 16:04
Küme Evler bölgesine kilitli parke taşı, System.String[]

Yunus Emre Mahallesinde bulunan Küme Evler bölgesindeki kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hizmeti şehrin en uç noktasına kadar götürdüklerini söyledi.

Yunus Emre Mahallesinde bulunan Küme Evler bölgesindeki kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hizmeti şehrin en uç noktasına kadar götürdüklerini söyledi.

Ekipler tarafından sokakları kilitli parke taşı ile döşenen Küme Evler bölgesindeki incelemeler yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, burada çalışmalar hakkında bilgiler alarak vatandaşlarla sohbet etti.

Şehrin her noktaına hizmet götürdüklerini dile getiren Başkan Kılınç, "Sezon başından bu yana sürdürdüğümüz yol yapım çalışmalarına hava şartları müsaade ettiği sürece devam edeceğiz. Amacımız, kırsal mahallelerin cadde ve sokaklarını da tozdan ve çamurdan kurtarmak. Bu niyetle tamamlama aşamasına gelen Küme Evlerdeki kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledik. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Küme Evler sakinleri ise kendilerini tozdan ve çamurdan kurtaran Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Küme Evler bölgesine kilitli parke taşı
Küme Evler bölgesine kilitli parke taşı

Süleyman Kılınç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küme Evler bölgesine kilitli parke taşı - Son Dakika


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