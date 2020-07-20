Kümede kalma hattı Trabzonspor'u şampiyonluktan etti - Son Dakika

Kümede kalma hattı Trabzonspor'u şampiyonluktan etti

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 kaybeden Trabzonspor, bu sezonki şampiyonluk umutlarını başka bir sezona bıraktı.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 kaybeden Trabzonspor, bu sezonki şampiyonluk umutlarını başka bir sezona bıraktı. 3-1 öne geçtiği maçta bordo-mavililer sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı ve bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybederek öne geçtiği maçlarda skoru koruyamama hastalığına çözüm bulamayarak şampiyonluk yarışında havlu attı.

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Küme hattına nazire yaptı


Trabzonspor, bu sezon kümede kalma mücadelesi veren takımların topladığı puan kadar puan kaybı yaşayarak, şampiyonluk umutlarını başka bir sezona bıraktı. Ligde kalma mücadelesi veren takımların tutunabilmek için topladığı puanlar kadar puanı rakiplerine hediye eden bordo-mavililer öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybederek eline geçirdiği skorları koruyamadı.



Ligde kalma mücadelesi veren takımlara 8 puan kaybetti


Trabzonspor, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor ile son 5 hafta içinde oynadığı 3 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk hayallerinden oldu. Bordo-mavililer, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 ve sahasında bu sezon oynadığı son maçta İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.


Pandemi sonrası başka bir takım görüntüsüne büründü


Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, korona virüs sonrası adeta yıkıldı. Pandemi öncesi Süper Lig'de averajla 53 puanla liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor, korona virüs sonrası oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplarken 12 puan da kaybederek önemli kayıplar yaşadı. 62 puanda kalan Karadeniz ekibi Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.


Trabzonspor'un skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlar


Trabzonspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor maçıyla sona ermişti. Bordo-mavililer, bu sezon 13 maçta öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi, 10 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti.


Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:


Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1


Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2


Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1


Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1


Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2


Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2


Gaziantepspor: 1-Trabzonspor: 1


Alanyaspor: 2- Trabzonspor: 2


Trabzonspor: 1- MKE Ankaragücü: 1


Trabzonspor.2- Antalyaspor: 2


Denizlispor: 2- Trabzonspor: 1


Trabzonspor: 3- Konyaspor: 4


İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:36 

Son Dakika Spor Kümede kalma hattı Trabzonspor'u şampiyonluktan etti - Son Dakika Spor
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