Kümes çatısı çöktü, altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik'te tavuk kümesi inşaatında çalışan 2 işçiden biri, çatının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi Tomaşa mevkiinde meydana geldi. Y.Ö, isimli şahsın tavuk kümesi inşaatında çalışan Hüseyin Altıntaş (59) ve D.K. (57) isimli işçiler, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 2 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. 59 yaşındaki Hüseyin Altıntaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı D.K. ise, Bozüyük Devlet Hastanesinde sevk edildi.

Bozüyük İlçe Jandarma Olay Yeri İnceleme timi olay yerinde gerekli incelemelerini yaparken, hayatını kaybeden Hüseyin Altıntaş'ın cenazesi Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - BİLECİK