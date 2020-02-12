Kümes hayvancılığı üretimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kümes hayvancılığı üretimi - Son Dakika Ekonomi

Kümes hayvancılığı üretimi

7 saat önce

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,3 artarak 19 milyar 898 milyon 126 bine yükselirken, tavuk eti üretimi yüzde 0,8 düşüşle 2 milyon 138 bin 451 ton oldu.

Kümes hayvancılığı üretimi, System.String[]

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,3 artarak 19 milyar 898 milyon 126 bine yükselirken, tavuk eti üretimi yüzde 0,8 düşüşle 2 milyon 138 bin 451 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 19 milyar 898 milyon 126 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 207 milyon 88 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2018'e göre yüzde 1,7 düştü.

Geçen yıl 2 milyon 138 bin 451 ton tavuk eti, 59 bin 640 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,8, hindi eti üretimi yüzde 14,2 geriledi.

Aralık 2019 verileri

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artışla 1 milyar 748 milyon 749 bin olarak gerçekleşti.

Aralık 2019'da kesilen tavuk sayısı da yüzde 4,9 artışla 103 milyon 669 bin oldu. Tavuk eti üretimi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 184 bin 349 ton oldu.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde 0,1 artışla 5 bin 965 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kümes hayvancılığı üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]